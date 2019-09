La Rocca candidata sindaco ad Agrigento? "No grazie, troppo impegnata"

Tra sette mesi la città di Agrigento è chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco e già le forze politiche cominciano a scaldarsi. Sono ancora da sciogliere i nodi nell'elaborazione delle compagini che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative.

Per Agrigento l'UDC, vuole ripartire dall'attuale presidente della commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana Margherita La Rocca Ruvolo che ha affermato, al Giornale di Sicilia in edicola, di essere "lusingata per l'attenzione e il riconoscimento del mio impegno politico e amministrativo, ma sono impegnata nel delicato e impegnativo lavoro come presidente della Commissione Sanità all'Ars e di sindaco di Montevago".

