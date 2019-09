Favara, lotta all'evasione: la giunta presenta un piano

In gravi difficoltà economiche sfociate nel novembre 2016 nella dichiarazione del dissesto finanziario, il Comune di Favara rischia di non venire a capo di una situazione che potrebbe addirittura aggravarsi se non metterà fine all'evasione delle tasse e delle imposte locali.

Ecco allora che nasce il bisogno di mettere la parola fine a questa deriva che, se torna utile ai furbetti, sicuramente danneggia chi è in regola con i pagamenti. A cercare di dare una scossa è l'assessore alle risorse finanziarie del Comune, Maria Laura Maggiore, chiamata in giunta dal sindaco Alba lo scorso mese di luglio, la quale ha predisposto un piano triennale (2019/2021) di contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali.

«È necessario - dice - approvare atti con validità programmatoria e strutturale che riescano a eliminare le cause che hanno concorso a determinare il dissesto finanziario dell'Ente».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

