Ludopatia, la giunta comunale di Canicattì approva il regolamento

La giunta del Comune di Canicattì ha approvato lo schema di regolamento per la prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della ludopatia da sottoporre al consiglio comunale per essere approvato.

La delibera di giunta, così come riporta Enzo Gallo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, dovrà essere pubblicata per 15 giorni e dovrebbe essere trasmesso al consiglio comunale che l'organismo competente ad adottare i regolamenti.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata