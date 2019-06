Licata, Scozzari si è dimesso: in consiglio entra Curella

Integrato dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Russotto, l'ordine del giorno della seduta convocata per le 18 di oggi. Sono arrivate le dimissioni del consigliere comunale Giuseppe Scozzari (che nei giorni scorsi era stato posto in stato di fermo nell'ambito dell'operazione «Assedio» ed è stato rimesso in libertà), perciò si deve procedere alla surroga.

A prendere il posto del consigliere dimissionario sarà Angelo Curella, primo dei non eletti nel giugno del 2018 nella lista civica «Impegno Primario», una delle cinque liste a sostegno del sindaco Pino Galanti.

In calendario la verifica delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità del consigliere comunale subentrante e poi il giuramento e l'insediamento. A quel punto i componenti il consiglio saranno di nuovo 24 e si potrà andare avanti con i lavori.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE