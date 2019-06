Sciacca, Sino Caracappa ha giurato: è il nuovo assessore

Sono trascorsi 19 giorni dall'annuncio alla nomina, sulle deleghe c'è stata qualche limatura, ma da ieri mattina Sino Caracappa è il nuovo assessore del Comune di Sciacca. L'operatore culturale ha prestato giuramento nell'ufficio del sindaco, presenti lo stesso capo dell'amministrazione comunale, Francesca Valenti, e il segretario generale, Alessandra Melania La Spina.

Le deleghe di cui si occuperà il nuovo assessore sono: turismo e spettacolo; promozione strategica del territorio; innovazione digitale e strategie di comunicazione; mobilità, viabilità e trasporti; politiche del lavoro e dell'occupazione; sviluppo e recupero delle periferie; comitati di quartiere.

Non ci sono cultura e sport e che in una prima versione erano compresi nella promozione strategica del territorio e che, pertanto, rimangono, rispettivamente, al sindaco, Francesca Valenti, e al vicesindaco, Gisella Mondino. Adesso c'è grande attenzione verso l'avviso pubblicato dal Comune che apre ai privati per l'organizzazione di eventi legati all'estate saccense.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

