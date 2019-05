Naro, posta su Fb frase di Provenzano. Il consigliere si scusa: "Errore grosso"

Giovanni Terranova, il consigliere che ha postato una frase di Provenzano su Facebook, si scusa. "Sono stato ingenuo - ha detto il consigliere comunale che si è insediato appena 5 giorni fa dopo le elezioni amministrative del 28 aprile - ma da qui a farmi passare per altro ce ne vuole".

Come si legge nel Giornale di Sicilia, in un articolo di Paolo Picone, Terranova si è anche consultato con il proprio avvocato, ha chiesto scusa ma non si dimetterà. Ad invocare le dimissioni di Terranova è stato lo stesso sindaco Maria Grazia Brandara che ha anche detto: "Se fosse stato un mio assessore lo avrei cacciato immediatamente".

