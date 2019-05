Mafia, un consigliere di Naro cita Provenzano su Facebook: il sindaco chiede le dimissioni

"Ti prego di essere sempre calmo e retto, corretto e coerente, sappi approfittare l'esperienza delle esperienze sofferte, non screditare tutto quello che ti dicono, cerca sempre la verità prima di parlare e ricordati che non basta mai avere una prova per affrontare un ragionamento". In calce, la firma: Bernardo Provenzano.

A postare questa frase su Facebook è stato Giovanni Terranova, consigliere comunale neo eletto di Naro, in provincia di Agrigento. La citazione del sanguinario boss stragista, poi cancellata e rettificata, ha provocato una bufera con tanto di intervento del sindaco Maria Grazia Brandara, che ne ha chiesto le dimissioni.

"Se si fosse trattato di un mio assessore, gli avrei già ritirato la delega", esplicita il primo cittadino. (AGI)

