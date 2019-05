Ex Provincia di Agrigento, la macchina elettorale si mette in moto

Il prossimo 30 giugno si svolgeranno le elezioni per il nuovo presidente ed il Consiglio dell'ex Provincia di Agrigento. Sul sito della Regione Siciliana è stato pubblicato il decreto dell'assessore regionale delle Autonomie Locali Bernardette Grasso con il quale è istituito l'ufficio elettorale presso il Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Dal punto di vista politico, così come riporta Paolo Picone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, essendo elezioni di secondo livello, che interessano solo chi ha già una carica consiliare, i partiti ancora non si sono mossi per stabilire le strategie.

