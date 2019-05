Referendum sulla rettifica dei confini tra Agrigento, Favara e Aragona: raggiunto il quorum

È stato raggiunto il quorum in merito al referendum per la rettifica dei confini tra Agrigento, Favara e Aragona. Sono andati a votare il 50% più uno degli elettori residenti nelle porzioni di territorio interessate e già ieri, poco dopo le 17, al Palacongressi di Villaggio Mosè, dove hanno espresso il voto gli abitanti di Favara Ovest si è esultato al raggiungimento dell'obiettivo.

Presente anche il sindaco di Favara, Anna Alba, che, come riporta Umberto Re in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha ribadito che la giornata del 5 maggio deve essere ricordata come una data di festa.

