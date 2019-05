Rettifica dei confini tra Agrigento, Favara e Aragona: appelli per il voto

Domani dalle 7 alle 22 i cittadini potranno esprimere la loro opinione in merito alla rettifica dei confini tra Agrigento, Aragona e Favara. Sarà possibile partecipare recandosi al seggio del Palacongressi di Villaggio Mosè, alla scuola «A. Manzoni» di Favara e all'istituto comprensivo «Luigi Capuana» di Aragona.

Come si legge in un articolo di Umberto Re, nelle ultime settimane si sono intensificati gli appelli dei rappresentati delle tre amministrazioni comunali per convincere i cittadini a votare per il sì.

"È estremamente importante - spiega il deputato favarese all'Ars, Giovanni Di Caro - andare a votare per raggiungere il quorum del 50% più uno degli elettori, altrimenti si perde un'opportunità che difficilmente potrà essere riproposta in futuro".

