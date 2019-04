Il quorum per la fusione dei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, non è stato raggiunto e i due centri rimarranno, quindi, divisi.

Per rendere valida la consultazione era necessario che nei due comuni si raggiungesse almeno il 50% +1 dei votanti. Il quorum è invece rimasto ampiamente al di sotto e precisamente 26,82 a San Giovanni e 22,08% a Cammarata. (AGI)

