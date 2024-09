Miss Italia, Martina Colombari presidente di giuria: l'agrigentina Elena Di Battista guida la squadra siciliana

La finale di Miss Italia 2024 si svolgerà domenica 22 settembre a Porto San Giorgio (Fermo). Presidente della giuria che valuterà le 15 finaliste sarà l’attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari, incoronata Miss Italia nel 1991 da Alain Delon.

Per la prima volta il titolo viene assegnato nelle Marche, regione che in passato ha più volte ospitato le prefinali nazionali di Miss Italia. L’evento, che si terrà nel Teatro Comunale di Porto San Giorgio grazie al patrocinio della Regione Marche, sarà presentato da Andrea Dianetti e sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Miss Italia. A dare la notizia sono il sindaco del comune marchigiano, Valerio Vesprini e la patron, Patrizia Mirigliani. «È un onore ospitare un evento che fa parte della storia del nostro Paese - dice il sindaco Valerio Vesprini -. Miss Italia rappresenta un’opportunità di promozione per un territorio come il nostro, legato al mare e alla sua economia. In questi anni, abbiamo ottenuto le bandiere blu, gialla, verde e lilla, puntando su caratteristiche quali la sostenibilità ambientale, la tutela della vita all’aria aperta, l’accoglienza delle famiglie e dei bambini e uno spiccato senso dell’inclusività. Ci auguriamo che questa manifestazione possa essere un trampolino di lancio per l’intera regione».