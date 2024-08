Beach Club e ristorante a due passi dalla riserva

Andare in vacanza in un paradiso naturale: tra il piccolo borgo di Siculiana Marina ed Eraclea Minoa si estende una costa incontaminata, la Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa. Sono 11 km di costa da esplorare. Il mare è limpidissimo, i fondali rigogliosi di flora e ricchi di fauna. La Torre Salsa, antica torre di avvistamento da cui prende il nome la bellissima riserva (istituita nel 2000 e affidata al Wwf), si trova nel cuore di questa oasi e domina la sommità di un piccolo promontorio d’argilla. Siete tra coloro che sentono il richiamo della natura? Allora esplorate la costa di Siculiana Marina e lasciatevi sorprendere dalle bellezze di questi luoghi.

Incastonata in questa meraviglia naturale c’è Cala Manbrù che offre un'estate indimenticabile presso il proprio Beach Club. Circondata dallo splendido panorama del Monte Stella, la struttura offre il rifugio ideale per chi desidera godere appieno della stagione estiva. Durante il soggiorno si possono sfruttare al massimo le numerose attività all'aria aperta. Dalle rilassanti passeggiate lungo la spiaggia di Torre Salsa alle avventurose escursioni in SUP e kayak, c'è qualcosa per ogni amante della natura. Un’occasione da non perdere, quindi, per un'estate memorabile a Cala Manbrù. Preparate le valigie per agosto e trasformate le vostre vacanze in un'esperienza indimenticabile.

La location è di quelle che si definiscono “uniche”, sia per il contesto naturalistico di Torre Salsa, sia per la posizione strategica alla fine del lungomare di Siculiana Marina. Ma soprattutto c’è un progetto di accoglienza in spiaggia di qualità che costituisce l’idea alla base di Cala Manbrù. Sono centinaia i posti a sedere e le sdraio, ci sono 3 bar, un ristorante alla continua ricerca dei sapori del territorio e tanti altri servizi a disposizione degli ospiti. Lo stabilimento balneare è dotato di spiaggia attrezzata e sicura, vigilata dai bagnini (ombrellone e lettini extra-large), infermeria, nursery, docce, cabine/spogliatoio, free Wifi, parcheggio. Inoltre, c’è un ristorante al chiuso con vista mare e un’area di gastronomia esterna, che propongono specialità tipiche del territorio ed anche un raffinato Cocktail bar in terrazza, dove poter gustare dei drink di qualità al tramonto. I menù spaziano fra tradizione, eleganza, passione. Il profumo del mare esalta e intensifica i sapori. Tutti i prodotti, provenienti dalla nostra magnifica isola, vengono trasformati in piatti di distinzione dalle mani esperte dello chef. C’è infine la possibilità di organizzare feste private ed eventi aziendali circondati dalle bellezze del mare.