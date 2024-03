Le delizie del ristorante «iMorgante» di Agrigento

Il ristorante agrigentino «iMorgante» nasce dalla grande passione di Aurelia Bellomo e Giuseppe Morgante per l'accoglienza e la buona cucina. Racconta infatti Aurelia: «Tengo molto all'accoglienza e al benessere degli ospiti. Mi piace farli sentire come se fossero a casa loro, sperando che l'esperienza presso il nostro Bistrò lasci loro un bel ricordo. Abbiamo voluto creare appositamente un ambiente accogliente e caloroso, dove poter condividere esperienze, trascorsi di vita e assaporare le ricette e i sapori della Sicilia. Una cucina semplice, ma curata, ricca di sapori della nostra tradizione, guidata da Giuseppe, oste e cuoco».

Il Bistrò è in via Atenea 206 (info e prenotazioni: 3756536788), immerso nel cuore di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, un centro storico di estrema bellezza dove si vive di tradizioni, storia e cultura. Giuseppe inizia a cucinare sin da molto piccolo seguendo le ricette tradizionali che faceva la Nonna Angela, da lì si scopre questa grande passione per la cucina e il buon cibo. Il ristorante «iMorgante» ha aperto nel giugno 2021 e dopo solo 18 mesi, a marzo 2023, è stato inserito tra i 50 migliori ristoranti d’Italia secondo la classifica ufficiale stilata da «The Fork».

La prestigiosa rivista Vanity Fair ha scritto del locale: «Un bel ristorante dalla cucina golosa che parte dalle ricette tradizionali per rivisitarle in chiave moderna». C’è infine da segnalare che Giuseppe Morgante dal 2023 fa parte dell’«Ordine dei discepoli d’Auguste Escoffier international», un'associazione di prestigio nata nel 1954 a Nizza.