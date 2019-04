A Licata nasce la "Comunità slow-food"

E' stata fondata la “Comunità Slow Food di Licata”, una delle prime in Sicilia e che sarà presentata ufficialmente ad Enna il prossimo 4 maggio, in occasione dell'assemblea regionale dei soci Slow Food Sicilia.

All'origine del progetto, voluto da dieci licatesi impegnati nel sociale, e che a vario titolo ormai da anni si occupano di food, territorio e rivalutazione dei prodotti della terra, c'è la voglia di "sostenere le cosiddette Colture Resilienti, tutte quelle colture nate in località disagiate ed a rischio di abbandono".

"Le colture - aggiungono i fondatori della comunità - potranno essere orti, campi di grano, alberi e qualsiasi altro tipo di attività agricola che è tipica di un territorio e che è stata abbandonata o è a rischio di cementificazione. Le “Colture Resilienti”, si possono individuare in territori montani o in piccole isole nel mare, ed hanno in comune la possibilità di recuperare antiche colture da inserire nell'Arca del Gusto".

Il progetto è ampio e prevede, d'accordo con Slow Food, tutta una serie di colture, ma l'idea in prima battuta è quella di rivalutare il "Pomodoro Buttiglieddu", coltura antichissima che a Licata, purtroppo, è quasi sparita. Da qui la scelta di pensare a collaborazioni con chi, già da qualche mese, è impegnato nel tentativo di far riscoprire il "Buttiglieddu".

Portavoce della Comunità Slow Food di Licata è stato nominato Giuseppe Patti, responsabile provinciale della Cna Turismo. I soci fondatori della Comunità licatese sono: Alfredo Quignones, Angelo Augusto, Cettina Callea, Daniele Ciancio, Gianluca Graci, Giuseppe Patti, Marianna Bianchi, Marilia Peritore, Raffaella Ciancio, Rosario Callea.

