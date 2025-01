Venerdì porte aperte per conoscere laboratori e docenti

Al Liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca fervono i preparativi per l’open day night di venerdì prossimo, dalle 17. Gli alunni che si accingono a compiere la scelta del percorso di studi di secondo grado, potranno immergersi nell’atmosfera del nostro liceo, grazie alla visita dei locali, dell’auditorium, dei laboratori e della palestra. Ad accoglierli la dirigente scolastica Maria Paola Raia, i docenti e gli studenti che presenteranno gli indirizzi, le attività e le numerose esperienze didattiche e laboratoriali portate avanti al liceo. Protagonisti saranno anche alcuni ex alunni del Fermi affermatisi ad alti livelli in ambiti culturali e professionali, i quali condivideranno la propria esperienza formativa nella nostra scuola. Non mancherà l’angolo del the all’inglese organizzato dagli alunni del linguistico, un momento dedicato all’osservazione astronomica con esperti del settore e un momento conviviale conclusivo che coinvolgerà in un unico abbraccio tutta la comunità del Fermi e gli alunni delle terze delle secondarie di primo grado di Sciacca e dell’hinterland. Si tratta dell’atto finale di un Progetto Orientamento che già da novembre ha fatto conoscere la scuola al territorio, attraverso gli open@lab, attività laboratoriali pomeridiane che hanno riguardato discipline come l’informatica, il diritto, la fisica e il tedesco. Formazione, esperienza ed esplorazione, relazioni con gli altri e con il territorio, motivazione e metodo, innovazione ed inclusione sono le parole-chiave utilizzate nello slogan che gli studenti dello Scientifico Fermi hanno ideato per tratteggiare il profilo dell'istituto, che fornisce ottime basi formative per il prosieguo della carriera scolastica, nonché per il successivo inserimento nel mondo del lavoro. La scuola offre diverse opzioni: l'indirizzo tradizionale, che coniuga discipline umanistiche e scientifico-matematiche; l'indirizzo delle Scienze applicate, caratterizzato dallo studio dell'informatica, della biologia, chimica e scienze della Terra; l'indirizzo linguistico che propone lo studio di inglese, francese e tedesco e dispone di insegnanti madrelingua; l'indirizzo delle Scienze umane, che privilegia lo studio della Psicologia e delle Scienze umane; l'indirizzo delle Scienze Umane opzione economico-sociale, che approfondisce lo studio di Sociologia, Economia e Diritto e, infine, l’Indirizzo Made in Italy, con approfondimenti nelle Scienze economiche e giuridiche.