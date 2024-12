Economia e territorio, in prima fila a Inycon

Interessanti anche i convegni culturali: al Centro Civico per il tema «Sicilia, Regione europea della gastronomia 2025: come integrare il turismo e la gastronomia per promuovere lo sviluppo regionale» e a casa Planeta per «Il ruolo della Cooperazione per lo sviluppo territoriale delle produzioni di qualità».

Abbiamo compreso l’importanza di fare rete per valorizzare i prodotti così come quella di essere inseriti nei circuiti «Città italiane dell’olio» e «Città del vino». Ammirare le vie del paese mentre si festeggia il vino ci ha dato il senso di una comunità che vive del suo lavoro, delle sue risorse: il filo conduttore del nostro indirizzo di studi, così come affermato dalla nostra DS Daniela Rizzuto: «È una grande opportunità formativa per i nostri alunni. Aver modo di lavorare su temi portanti della nostra economia, sulla valorizzazione delle nostre radici e tradizioni, anche a fini dello sviluppo economico, rappresenta per noi una grande occasione, considerata anche la peculiarità dell’indirizzo. Il PCTO, infatti, mira a sviluppare una vera e propria alleanza virtuosa con il territorio e in questa circostanza il Comune rappresenta per noi un interlocutore d'eccellenza, permettendo ai ragazzi di sviluppare un’esperienza che potrà orientarli realmente».

Don Michele Arena - Menfi