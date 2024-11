Sciacca, la filosofia ispira al liceo Fazello

Il Festival della Filosofia in Magna Grecia è un evento culturale dedicato a studenti liceali tra i 16 e i 19 anni, nato nell'antica Elea e diventato itinerante dal 2012. Si svolge in diverse località della cultura mediterranea, inclusa la Grecia e offre esperienze emotive e culturali significative. Gli studenti partecipano a un'agorà, promuovendo il dialogo e sviluppando il pensiero critico attraverso metodologie attive.

L'obiettivo è favorire una crescita personale e relazioni stimolanti tra studenti e insegnanti. Il Festival della Filosofia in Magna Grecia utilizza un metodo innovativo di ricerca-azione, che include passeggiate filosofico- teatrali in luoghi storici, dialoghi con filosofi di fama internazionale, laboratori pratici (teatro, suono, cinema) e concorsi per giovani talenti. Giuseppina Russo, insieme ai soci fondatori Salvatore Ferrara e Annalisa Di Nuzzo, ha creato il Festival della Filosofia in Magna Grecia per promuovere la filosofia e la crescita personale. Con una carriera dedicata alla valorizzazione dei beni culturali e all'educazione dei giovani, Russo ha concepito il festival come un'opportunità per vivere la filosofia nei luoghi della sua origine. L'approccio educativo stimola la comprensione, l'empatia e il pensiero critico, favorendo un forte senso di comunità tra i partecipanti.