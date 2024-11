I pescatori di Licata scendono in piazza: «Il comparto vive una crisi gravissima»

L’appuntamento è per domani mattina, venerdì 22 novembre, sulla banchina del porto pescherecci di Marianello. La marineria lamenta «la drastica riduzione dell’attività di pesca in seguito all’installazione delle condutture sottomarine e delle piattaforme di estrazione del gas, Argo – Cassiopea, da parte dell’Eni, al largo delle coste di Licata».

Lo spazio per la pesca, rileva la marineria, si è ridotta sensibilmente, ed il settore già in crisi, ora è davvero in grande difficoltà. «Vorremmo – concludono i pescatori – che, tanto l’Eni, quanto il governo del territorio, possano trovare una soluzione in tempi brevi».