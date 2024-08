Acqua, ultimi rifornimenti ma metà delle arance siciliane è a rischio

«Come va? Non siamo messi bene e tra breve, appena il Consorzio di bonifica riaprirà i rubinetti per chiuderli subito dopo, dovremo confidare solo e soltanto nella pioggia. Altrimenti, addio raccolto». A guardare già il cielo, prima che arrivi la seconda irrigazione di soccorso dell’anno concessa dalla Regione, «l’ultima del 2024 a causa della crisi idrica che ci sta soffocando», è Paolo Ganduscio, agronomo e agrumicoltore da tre generazioni in quel di Ribera. Dove le piante di «Riberella», l’arancia Dop dell’areale conosciuta in tutta Italia e non solo, «è in forte sofferenza per la siccità, tanto che senza il giusto apporto d’acqua rischia di morire.

Certo, tra qualche ora, e comunque prima di Ferragosto - a seguito delle proteste sollevate dai coltivatori della zona e dell’ennesima riunione in prefettura con tutti gli attori coinvolti nell’emergenza - dalla diga Castello arriveranno circa 400mila litri, ma stiamo parlando di un quarto del fabbisogno necessario ai settemila ettari di produzione riberese e di meno della metà rispetto al milione di litri che è stato “liberato” per la prima irrigazione di soccorso, avvenuta una quarantina di giorni fa, anch’essa improntata al risparmio e insufficiente».