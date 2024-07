Comune di Canicattì, avvisi per l’assegnazione di incarichi a psicologi e pedagogisti: i requisiti

Il Comune di Canicattì, in provincia di Agrigento, ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di incarichi a psicologi e pedagogisti. La procedura è finalizzata a costituire un’equipe multidisciplinare operante nell’ambito dei comuni del Distretto sociosanitario D 3 di cui Canicattì è ente capofila. I posti a disposizione sono quattro psicologi e un pedagogista. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il prossimo 7 agosto.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o categorie indicate sul bando; età non inferiore a 18 anni e non superiore al 65° anno di età; godimento dei diritti civili e politici; assenza delle cause ostative e/o di incompatibilità di legge in materia di personale e pubblica amministrazione; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscono l’instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego, o non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento di conseguimento dell’impiego mediante la produzione dei documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva; idoneità fisica alle specifiche mansioni da svolgere; non essere soggetti, già lavoratori pubblici o privati, collocati in quiescenza; per i candidati di nazionalità straniera, perfetta conoscenza della lingua italiana e scritta, da comprovarsi con adeguata documentazione e colloquio; essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti specifici in relazione alla candidatura che si intende proporre.