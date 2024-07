«Sicilia senz'acqua, meglio non andare»: un reportage della Cnn spaventa il turismo

Da qualche giorno nelle chat e nei forum che si occupano di turismo viene rilanciato un articolo della Cnn che sconsiglia ai turisti di venire in Sicilia. È un viaggio nei luoghi simbolo delle vacanze rimasti assetate che nel racconto pubblicato con grande rilevanza sul sito della principale Tv americana inizia così: «I piccoli hotel e i B&b sono costretti ad allontanare gli ospiti non avendo abbastanza acqua per garantirgli un wc con lo scarico o una doccia dopo una giornata trascorsa nella calura estiva».

Non sarà facile. L’articolo della Cnn ha avuto un impatto fortissimo: è corredato da varie foto che «macchiano» le principali mete siciliane e una in particolare, gigantesca, ritrae il waterfront di Sciacca, quello in passato scelto dai creatori di Google per i loro raduni estivi. «L’estate in Sicilia sta diventando insopportabile - si legge in uno dei passaggi chiave -. Il razionamento è in atto per oltre 1 milione di persone in 93 comunità. Alcuni sono costretti a ridurre il consumo di acqua fino al 45%. Nella maggior parte dei luoghi l'erogazione viene interrotta completamente durante la notte. Avere abbastanza acqua è una questione di organizzazione durante la giornata».

È uno spot al contrario che gli operatori chiedono di contrastare. Anche perché articoli simili erano già apparsi sulla stampa francese. «Cominciano ad essere in tanti a scriverci preoccupati per il loro prossimo soggiorno in Sicilia» è l’analisi di Dario Ferrante, titolare del luxury brand Absolute Sicilia che intercetta proprio il turismo di fascia alta americano. «Il rischio - ha aggiunto Ferrante - è di perdere tante prenotazioni da qui a fine stagione. È innegabile che il 2024 stia vedendo un calo delle prenotazioni da parte dei turisti di fascia alta». Ferrante teme che queste notizie possano favorire altre mete, Spagna e Grecia in primis. E propone per questo di lanciare una campagna promozionale per dire che in realtà la siccità non sta creando problemi ai turisti e che gli alberghi sono attrezzati per fronteggiarla.