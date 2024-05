Isole minori, da Pantelleria richiesta deroga alle regole del mercato elettrico

Da Pantelleria arriva la richiesta di un incontro tra il Ministero dell'Ambiente e la commissione europea per avviare un percorso che porti ad una deroga alle direttive comunitarie sul mercato elettrico per le isole minori.

A farsene portavoce è stata l'Uniem, l'associazione che raccoglie i gestori dei sistemi elettrici delle piccole isole italiane, nel corso del Forum 2024 organizzato dal Clean energy for EU islands secretariat, sui temi della transizione energetica.

"Abbiamo avviato un percorso per chiedere una deroga, sulla scia di quanto sta facendo anche Malta, per la gestione dei sistemi elettrici nelle isole minori. Si tratta di territori particolari con specifiche esigenze ambientali - spiega Alessandro Bianco presidente dell'Uniem (nella foto) -, le regole valide in Italia non possono essere valide per le piccole isole non interconnesse".

La normativa prevede che gli abitanti delle isole minori (circa 32 mila residenti in Italia) siano degli utenti "vulnerabili" da tutelare con determinate tariffe. Ma, proprio per la particolarità delle isole minori, non è possibile aprire al mercato questi piccoli territori. Da qui la richiesta di deroga che è stata già concessa per la Spagna, il Portogallo e alcune isole della Grecia su richiesta degli stessi governi nazionali.