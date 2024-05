Caltabellotta, gli ex dipendenti pignorano i beni di una casa di riposo

Gli ex dipendenti del centro servizi sociali Rizzuti Sacro Cuore di Caltabellotta (provincia di Agrigento) hanno presentato istanza di pignoramento al giudice delle esecuzioni del tribunale di Sciacca. Chiedono il recupero coattivo dei propri crediti, relativi ad anni di stipendi non riscossi per un ammontare complessivo che supera il milione di euro.

Il centro è titolare di una casa di riposo per anziani, una delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza controllate dalla Regione Siciliana e tuttora gestita da un commissario straordinario. Casa di riposo inattiva ormai da 7 anni. Per tutto questo tempo i lavoratori, una ventina di persone, hanno confidato che la struttura potesse prima o poi ritrovarsi nelle condizioni di riaprire i battenti. Ora hanno deciso di dire basta.

Ad inserirsi nella procedura di pignoramento è stata anche l'Agenzia delle entrate, che vanta nei confronti della Rizzuti Sacro Cuore un credito di 550 mila euro circa. Un'esposizione debitoria complessiva che, dunque, è oggi di oltre un milione e mezzo di euro.