Asp di Agrigento: concorso per 31 posti di dirigente medico nei pronto soccorso

L'Asp di Agrigento ha bandito un nuovo concorso per dirigente medico nei pronto soccorso. Si tratta di 31 posti a tempo indeterminato che andranno a potenziare la rete dei pronto soccorso ospedalieri di tutta la provincia. Nel maggio scorso, l'Asp aveva bandito un concorso per 16 posti da dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, che era andato deserto.

I requisiti

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino), salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall’impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea e per i cittadini di Paesi Terzi, la conoscenza della lingua italiana sarà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio. Alla selezione potranno partecipare anche i cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente illustrati nel bando di concorso.

Requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso anche dei requisiti specifici: laurea in medicina e chirurgia conseguita presso una università statale della Repubblica italiana o presso una università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale; specializzazione nella branca specialistica per cui si concorre ovvero nella disciplina a questa equipollente o affine; iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici.

Come presentare la domanda

I candidati possono inviare la domanda di partecipazione entro le ore 23.59 del prossimo 26 ottobre, telematicamente, collegandosi al sito dell'Asp di Agrigento, nell'apposita sezione.