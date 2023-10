Polizia, bando di concorso per medici: tra le sedi di lavoro c'è anche Agrigento

Il ministero dell'Interno ha indetto un concorso per 48 medici della polizia. I vincitori della selezione pubblica saranno distribuiti in varie città d’Italia, tra questa anche Agrigento. Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 30 ottobre.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati: cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; possesso delle qualità di condotta; età inferiore ai 35 anni (non compiuti). Questo limite d’età è elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite d’età per il personale appartenente dalla Polizia di Stato;

idoneità fisica, psichica e attitudinale; laurea in Medicina e Chirurgia; diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria; abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo; iscrizione all’albo professionale; per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti; per il personale della polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti, aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a “ottimo”, nei tre anni precedenti.

Le sedi di lavoro

I candidati che supereranno le prove e verranno ritenuti idonei, saranno distribuiti in tutta Italia: 1 ad Agrigento; 1 ad Alessandria; 1 ad Ancona; 1 a Bergamo; 1 a Bologna; 1 a Bolzano; 2 a Brescia; 1 a Brindisi; 1 a Campobasso; 1 a Caserta; 1 a Cosenza; 1 a Crotone; 1 a Ferrara; 1 a Firenze; 2 a Genova; 2 a La Spezia; 1 a Livorno; 1 a Lodi; 1 a Massa Carrara; 1 a Milano; 1 a Modena; 1 a Moena; 2 a Napoli; 1 a Padova; 1 a Perugia; 1 a Piacenza; 1 a Pisa; 1 a Prato; 1 a Potenza; 1 a Reggio Emila; 3 a Roma; 1 a Salerno; 1 a Savona; 1 a Taranto; 3 a Torino; 1 a Trieste; 2 a Varese; 2 a Venezia.

Le prove

Le prove saranno: una preselettiva, da svolgersi nel caso in cui il numero delle candidature sia superiore a 50 volte quello dei posti vacanti e, comunque, non inferiore a 3mila; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; prova orale; valutazione dei titoli.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata attraverso l’apposita procedura online entro il 30 ottobre 2023.