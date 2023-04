Poste Italiane viaggia sempre più green: nuovi mezzi ecologici ad Agrigento

Postini green ad Agrigento. Ventuno nuovi mezzi elettrici saranno a disposizione per la consegna di corrispondenza e pacchi. Nel dettaglio, si tratta di 6 furgoni, 9 auto e 6 fra tricicli e quadricicli.

Salgono così a quota 90 i mezzi ecologici in uso per il servizio di recapito nell’Agrigentino: 12 auto elettriche, 22 ibride, 5 furgoni con propulsori full electric e 4 con alimentazione bifuel, 9 fra tricicli e quadricicli elettrici e 41 mezzi endotermici. Per alimentare i mezzi elettrici, sono state installate le colonnine come punti di ricarica. Prima di essere pronti all’utilizzo per le Poste Italiane, inoltre, i veicoli sono stati modificati e resi funzionali alle esigenze del servizio postale: il sedile passeggero è dotato di un allestimento ad hoc per l’alloggiamento delle cassette o di scaffalature per il trasporto dei pacchi. Altri mezzi hanno accessori speciali, come sistema Keyless Entry&Start per il riconoscimento a distanza del conducente: le portiere e il portellone si sbloccano automaticamente, facilitando il lavoro degli operatori.

Le particolari caratteristiche e gli allestimenti dei nuovi veicoli ad energia pulita realizzati per Poste italiane aumentano sia la sicurezza per il conducente sia la capacità di carico in modo da sostenere la crescente domanda di servizi generata anche dall’aumento del commercio online.

