Poste Italiane cerca portalettere a Lampedusa: come presentare la domanda

Poste Italiane cerca portalettere da inserire con contratto a tempo determinato a Lampedusa. Il postino dovrà effettuare il servizio di consegna della corrispondenza (raccomandate, lettere private, telegrammi, bollette, comunicazioni ecc.) e di piccoli pacchi in zone prestabilite, utilizzando autoveicoli, scooter o biciclette.

I contratti da portalettere

I candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. I posti di lavoro per portalettere prevedono l'inserimento mediante contratti a tempo determinato CTD. Si tratta di un lavoro temporaneo (non a tempo indeterminato) a carattere stagionale e, generalmente, il contratto ha una durata di 3 o 4 mesi.

I test per portalettere

I test di logica, chiamati anche Online e attitudinali Poste Italiane consistono in test Logico – Matematici – Culturali e test di Figure che hanno l'obbiettivo di valutare le capacità di ragionamento e di problem solving dei candidati. Il tutto vincolato in un limite di tempo.

Come presentare la domanda

Per potersi candidare e lavorare sull’isola delle Pelagie è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione.

