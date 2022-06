Scala dei Turchi: il Comune di Realmonte cerca 6 persone per vigilare e pulire, i requisiti

Il Comune di Realmonte cerca personale per il servizio civico alla Scala dei Turchi, da integrare a quello già esistente. Si tratta di sei persone che andranno ad affiancare chi è stato già reclutato e che garantirà un terzo turno lavorativo che sarà operativo nel momento in cui verrà creato.

Figure cercate

Il Comune cerca addetti alla vigilanza, operatori che dovranno provvedere alla pulizia del luogo qualora qualcuno abbandoni rifiuti e vigilanti che evitino che visitatori e turisti si rechino nelle porzioni di scogliera interdette.

Chi può partecipare e il compenso

Dal Comune fanno sapere che si tratta di un incarico che verrà affidato a persone disoccupate o inoccupate. Per ogni nucleo familiare soltanto un componente potrà essere scelto per far parte del servizio e verrà corrisposto un compenso forfettario di 350 euro per una attività di 100 ore da svolgere nell'arco di 25 giorni, anche in giornate festive e domenicali.

Come presentare la domanda

Le domande per partecipare alla selezione comunale dovranno essere presentate entro mezzogiorno del 24 giugno.

© Riproduzione riservata