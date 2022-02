Agrigento, l'Asp assume medici per gli ospedali della provincia

Un dirigente medico di Cardiologia, uno di Medicina fisica e riabilitazione, uno di Patologia clinica, uno di Oftalmologia e un dirigente psicologo. Sono queste le figure professionali che, al momento, offrendo un contratto di lavoro a tempo determinato, l’Asp di Agrigento ha già cercato o sta continuando a cercare. Per il dirigente psicologo, le graduatorie per il conferimento degli incarichi risultano obsolete o esaurite. Ecco dunque che l’Azienda sanitaria ha approvato un bando di selezione per formulare una graduatoria per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Concetta Rizzo

