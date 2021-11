Agrigento, pochi vigili urbani: il Comune recluterà 30 nuovi agenti

Il comando della polizia municipale di Agrigento è ridotto all'osso ed ecco perché è stata indetta una selezione per reclutare 30 agenti.

Previsto un bando pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato anche part-time di massimo 30 agenti di polizia locale (categoria C - posizione economica C1) per esigenze temporanee.

"L'amministrazione intende fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso il rafforzamento del corpo di polizia locale - ha scritto il comandante Di Giovanni - e di supporto al sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale".

La graduatoria, una volta formata, darà seguito ad eventuali assunzioni a tempo determinato "solo in presenza delle condizioni di natura finanziaria e amministrative necessarie".

