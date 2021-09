Licata, dalla Regione 550 mila euro per il restauro del Palazzo di Città

Finanziati con oltre 550 mila euro i lavori per riportare all’antico splendore il Palazzo di Città di Licata, in provincia di Agrigento. Lo ha deciso il governo regionale nell’ultima seduta di Giunta, dopo l’impegno formale assunto dallo stesso presidente Nello Musumeci nel corso di una sua visita nel centro dell’Agrigentino. Il relativo progetto, predisposto dal Comune, è stato già approvato dalla soprintendenza per i Beni culturali di Agrigento.

«Restaurare un gioiello del Liberty siciliano quale il Palazzo del Comune - afferma il presidente Musumeci - è un dovere verso tutti i cittadini, oltre che una necessità per consentire il decoro del centro storico. Ecco perché abbiamo trovato le risorse per potere intervenire e dare risposta a una delle tante urgenze del nostro territorio».

Il progetto esecutivo prevede lavori di manutenzione e restauro dell’edificio, progettato nel 1904 dall’architetto Ernesto Basile, che ospita la sede degli uffici municipali.

