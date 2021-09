Agrigento, in arrivo 9 milioni di euro di finanziamenti per 70 scuole

Gli studenti agrigentini sono pronti ad iniziare un nuovo anno scolastico all’insegna della sicurezza. Non solo sanitaria. Ma anche strutturale, visto che nei mesi estivi sono stati attivati diversi cantieri per la sistemazione degli edifici, adesso adeguati alle diverse normative. Oltre alle novità digitali che adesso sono indispensabili per la didattica a distanza, la cosiddetta Dad.

Ammontano complessivamente a 9 milioni di euro, infatti, i finanziamenti destinati alle scuole della provincia di Agrigento per garantire la didattica digitale. Ad annunciarlo il deputato del Movimento 5 stelle Rosalba Cimino, componente della Commissione Istruzione e cultura della Camera. «Ne beneficeranno – spiega Rosalba Cimino – circa 70 scuole ed i finanziamenti copriranno tuttala provincia».

Tra gli istituti ammessi a finanziamento, nel capoluogo: «Anna Frank» (11mila euro); «Agrigento centro» (8mila euro); «Esseneto» (7.935 euro); «Quasimodo» (12.717 euro); «Rita Levi Montalcini» (11mila euro). Ma anche il liceo classico e lo Scientifico e gli altri istituti superiori.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE