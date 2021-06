Assoturismo: "Ad Agrigento abolire la tassa di soggiorno per il 2021"

"L'abolizione della tassa di soggiorno per il 2021 sarebbe un segno concreto alla ripartenza turistica attesa dopo l’emergenza sanitaria. La decisione, presa dalla giunta comunale di Noto va in questa direzione nonostante la città si propone come una una delle mete privilegiate del turismo isolano, come mostrano le presenze di queste settimane e le prenotazioni estive". Lo ha detto il presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina che "invita il sindaco di Agrigento a seguire l’esempio del suo collega di Noto".

"Alla giunta comunale di Agrigento - ha aggiunto Messina - si chiede di adottare la stessa misura cancellando per quest’anno la tassa di soggiorno per chi pernotta in città. Si tratta di una decisione attraverso la quale si vuole rendere rendere l’offerta turistica locale ancora più appetibile, così da non gravare sui turisti che vengono a trovarci e così da dare un segnale di fiducia ai nostri professionisti nel settore ricettivo. Una scelta - ha concluso il presidente di Assoturismo - che sarebbe accolta con favore dagli operatori di settore ma che richiede, nel caso in cui venisse condivisa, di fare in fretta per dare mandato agli uffici comunali di prevedere l’esenzione fino al 31 dicembre, nella convinzione che la ripartenza turistica passa anche da questi piccoli accorgimenti".

