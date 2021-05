Il Comune di Licata cerca un revisore contabile: come candidarsi

Il Comune di Licata cerca un revisore contabile per il biennio 2021-2022. Il bando è stato pubblicato nell'Albo Pretorio on-line (alla sezione operazione trasparenza bandi di gara e contratti) sul sito istituzionale del Comune.

La selezione avverrà per soli titoli. La figura richiesta verrà arruolata per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Licata.

Chi interessato potrà inviare la propria candidatura, secondo le modalità indicate nell’avviso, esclusivamente via PEC all’indirizzo: protocollo@cert.comune.licata.ag.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/05/2021.

© Riproduzione riservata