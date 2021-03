Canicattì: il 31 marzo stop al mercato settimanale, a Pasqua salta anche quello dei fiori

Sospensione dello svolgimento del mercato settimanale in via C. Alberto e traverse, previsto per mercoledì 31 marzo, e del mercato domenicale delle piante e fiori di Via L. Einaudi, di domenica 4 aprile. È quanto deciso dal sindaco di Canicattì, Ettore di Ventura, che ha firmato un'ordinanza.

La decisione, in considerazione "dell’attuale andamento epidemiologico nel territorio comunale e nello spirito di adottare qualsiasi accorgimento a tutela della salute pubblica".

