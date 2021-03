Il cimitero di Canicattì rimarrà chiuso per le festività pasquali. Attraverso una nota, il sindaco Ettore Di Ventura, ha fatto sapere che "il cimitero comunale sarà chiuso dal 3 al 5 aprile, periodo in cui entrerà in vigore la zona rossa su tutto il territorio nazionale".

Il primo cittadino ha firmato l'ordinanza.

