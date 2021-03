Allagamenti e frane a Lucca Sicula, c'è l'ok ai lavori nel centro abitato

Allagamenti e frane a Lucca Sicula: dalla Regione arriva l'ok al progetto dei lavori nella zona est del centro abitato, quella in cui da anni si registrano i maggiori disagi per i residenti.

L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal governatore Nello Musumeci, ha programmato l'intervento.

Ad aggiudicarsi l’esecuzione delle indagini e dei rilievi tecnici, la Engeo Associati-Engineering & Geology di Catania, in ragione di un ribasso pari al 45,3 per cento. L’obiettivo è la realizzazione del canale di gronda nella zona a monte. "Ancora poche settimane, quindi, e il documento progettuale sarà disponibile", assicurano dall'Ufficio regionale.

L’area di intervento è quella tra via Pizzo di Santa e via Campo Sportivo, ma le piogge, soprattutto in inverno, si riversano sino a piazza Vittorio Emanuele e in queste occasioni il sistema viario e il traffico veicolare vanno in tilt, costringendo l’utenza a percorsi alternativi e più ardui.

Prevista quindi la costruzione di un canale di gronda con tubazioni in pead di vari diametri in funzione della portata e della pendenza, ma anche opere per una migliore raccolta delle acque con un sistema di caditoie e soluzioni per il contenimento di fenomeni erosivi.

© Riproduzione riservata