Canicattì, dalla Camera del Lavoro un appello per vaccinare il personale scolastico

Un piano di vaccinazione anti-Covid per gli insegnanti e il personale Ata delle scuole di Canicattì: è quanto chiede "con urgenza" la Camera del Lavoro - Cgil di Canicattì.

"Abbiamo appreso che docenti e personale scolastico del suddetto Distretto Sanitario non hanno ancora avuto modo di esprimere la propria adesione alla campagna di vaccinazione destinata alla categoria in questione - scrive in una nota il sindacato -. Così pure, molti Dirigenti Scolastici dei diversi istituti hanno espresso le difficoltà riscontrate nel mettersi in contatto con il Distretto di pertinenza, dal quale non hanno ricevuto alcuna nota o indicazione in merito al piano di Vaccinazione. Mentre, al contrario - sottolinea ancora - la stragrande maggioranza dei Distretti Sanitari conferenti all'Asp di Agrigento sta già da qualche giorno procedendo alla vaccinazione del personale scolastico di ogni ordine e grado, pubblico e privato, docente e non docente".

Il sindacato chiede al distretto sanitario una "nota dettagliata del Piano di vaccinazione e criteri attuativi dello stesso".

