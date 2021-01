Lavoro all'Asp di Agrigento, si cercano radiologi e operatori socio-sanitari

Operatori socio-sanitari, ausili specializzati, ma anche dirigenti medici per Radiodiagnostica. È di nuovo tempo di incarichi, seppur a tempo determinato, all’Asp di Agrigento che ha avviato le procedure anche per selezionare un dirigente medico di Oncologia. Ben 118 gli operatori sanitari (Bs) che resteranno in servizio, c’è infatti la proroga, fino al 30 giugno. E a loro si aggiungeranno – per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 - altri 31 operatori socio-sanitari, in sostituzione di quelli il cui incarico scadrà a fine mese.

A stabilirlo, dopo aver preso atto della graduatoria che è stata rielaborata dall’Asp 6 di Palermo, è stato il commissario straordinario – che ha ottenuto i pareri favorevoli dei direttori amministrativi e sanitari, rispettivamente Alessandro Mazzara e Gaetano Mancuso – Mario Zappia.

L’Azienda sanitaria provinciale ha disposto, sempre negli ultimi giorni, il reclutamento di 22 ausiliari specializzati. Per questa figura, nell’Agrigentino, sono previsti 115 posti, di cui 98 a tempo indeterminato e 17 vacanti che vengono «coperti» con incarichi a tempo.

