Emergenza abitativa ad Agrigento, case popolari nei terreni confiscati alla mafia

I progetti di fattibilità tecnico economica, in linea amministrativa, sono stati approvati. L’esecutivo del sindaco Franco Micciché – con in mano il piano dei lavori per il completamento di tre stabili da destinare ad alloggi sociali per fronteggiare il disagio abitativo al Villaggio Mosè, ad Agrigento – adesso si sta muovendo per partecipare all’avviso del Po Fesr Sicilia 2014-2020:

«Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali».

Servono 2.100.000 euro per realizzare 16 unità. Il Comune di Agrigento, quando governava l’amministrazione Firetto, era ed è intenzionato a riqualificare i beni confiscati alla criminalità organizzata per destinarli ad abitazioni che proveranno a far fronte al crescente disagio abitativo. Ad assegnare, nel 2019, terreni e fabbricati in corso di costruzione a Palazzo dei Giganti è stata l’A ge n z i a nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

