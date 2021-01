Il mercatino di Favara riapre, via all'assegnazione dei posti

Sospeso da 10 mesi, potrebbe essere riaperto il 22 gennaio il grande mercato all’aperto del venerdì nella nuova sede di viale Ambrosini. Per lunedì 18, sono stati convocati presso le ampie sale del Castello Chiaramonte i primi 30 mercatisti (dei 98 richiedenti) ai quali assegnare gli stalli in base ad una vecchia graduatoria stilata nel 2015 e di tanto in tanto aggiornata per la cessazione dall’attività di qualche ambulante. Gli altri spazi verranno concessi il martedì e il mercoledì successivi.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE