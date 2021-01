Santa Margherita Belice, arrivano i fondi per le ristrutturazioni

Il ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha assegnato al Comune di Santa Margherita Belice risorse finanziarie pari a 227.629 euro per la copertura delle spese di progettazione legata agli interventi di messa in sicurezza, miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli edifici scolastici comunali.

Per la progettazione di livello definitivo ed esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e degli interventi di efficientamento energetico dell’edifi - cio che ospita la scuola materna è stato assegnato un contributo di 70.470 euro. Altri 43.087 sono stati assegnati per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico dell’edificio che ospita la elementare San Giovanni Bosco.

Infine, 113.838 euro sono stati assegnati per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza dell’edificio ospitante la scuola media. Le opere sono già inserite nel piano triennale delle opere pubbliche dell’ente ed entro il prossimo 28 febbraio 2021 verrà adottato dal ministero il provvedimento di erogazione del contributo.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE