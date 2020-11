Manutenzione delle strade provinciali di Agrigento, c'è il via libera

La manutenzione ordinaria e pronto intervento sulla viabilità provinciale sarà realizzata dall’impresa Emanuele Capizzello che ha sede a Gela. L’ufficio Gare del Libero consorzio di Agrigento ha infatti aggiudicato la relativa gara d’appalto.

Gli interventi finanziati con fondi di bilancio del Libero consorzio saranno effettuati nell’arco di 365 giorni lavorativi e continui dalla data della consegna dei lavori. L’appalto è stato aggiudicato che ha offerto il ribasso del 19,881% per un importo contrattuale di 560.000 euro (compresi i 16.800 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Seconda in graduatoria l’impresa Nicotra costruzioni Srl di Favara (ribasso del 19,845%).

L’accordo quadro con l’impresa consentirà dunque l’esecuzione di varie tipologie di lavori sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Alla gara hanno partecipato 236 imprese.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

