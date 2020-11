Ex Provincia di Agrigento, ok alla stabilizzazione dei precari: via libera al concorso

Disco verde alla stabilizzazione del personale precario del Libero consorzio comunale. Il commissario straordinario, Alberto Di Pisa, ha infatti attivato la procedura concorsuale riservata per soli titoli per la stabilizzazione del personale in servizio l’ex Provincia, con contratto a tempo determinato.

Sono in tutto 128 i lavoratori che parteciperanno alla selezione per la stabilizzazione. Ed in particolare si tratta di figure come l’operatore per attività di servizi, cantonieri, addetti ai servizi di accoglienza e vigilanza, operatori tecnico professionale, addetti ai servizi amministrativi. Ed ancora un istruttore amministrativo, unistruttore tecnico, un istruttore della vigilanza, un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo.

© Riproduzione riservata

