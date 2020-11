Trattenuta di 50 euro sulla paga dei forestali, Flai Cgil Agrigento: "Lavoratori mortificati"

Brutta sorpresa nella busta paga di ottobre per i lavoratori forestali dell’Ufficio per il Territorio di Agrigenton. Nonostante le rassicurazioni da parte del Governo, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha inserito la trattenuta di 50 euro mensili sulla paga di ottobre dei lavoratori;

"E’ vergognoso - scrive in una nota la Flai CGIL di Agrigento - che in un momento così difficile dal punto di vista sanitario, sociale ed economico che sta attraversando il nostro Paese, a maggior ragione la nostra Regione e soprattutto le categorie più deboli, il Governo Regionale non ha saputo fermare questo recupero forzoso in attesa dell’approvazione del DDL (883) anche da parte della Commissione Bilancio e del voto Parlamentare".

"Questo dimostra l’insensibilità del governo Regionale rispetto alle richieste di questi lavoratori continuamente mortificati da tutti, non per ultimo dal Tg satirico Striscia la Notizia, ma che con dignità e impegno continuano con il loro lavoro a tutelare, valorizzare e salvaguardare l’ambiente. Da sottolineare anche, il silenzio assoluto sulla famigerata Riforma, della quale ancora oggi non si ha nemmeno una bozza del Governo su cui discutere e che aspettiamo da più di un anno, nonostante le esternazioni pubbliche da parte sia degli Assessori, che del Presidente della Regione che dichiarano sia pronta".

"Come organizzazione sindacale - conclude la Flai Cgil di Agrigento - crediamo sia arrivato il momento che il Governo Regionale esca allo scoperto e dichiari ciò che realmente vuole fare di questo settore strategico, i lavoratori sono stanchi di essere presi in giro e vogliono delle risposte, al di là del periodo difficile che stiamo attraversando".

© Riproduzione riservata