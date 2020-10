Imu e Tari, approvate agevolazioni ai cittadini di Agrigento

Il regolamento per le agevolazioni straordinarie per Imu 2020, Tari 2020, tassa occupazione suolo pubblico, imposta di pubblicità è stato approvato. A farlo, in una delle ultimissime sedute in cui si è riunito, è stato il consiglio comunale uscente. Al Comune di Agrigento, dal fondo perequativo degli enti locali (istituito dalla Regione), spettano 2.677.167,81 euro. Soldi che dovrebbero servire – ma il riparto avverrà solo sulla base dei dati forniti dai Municipi – per esenzione o riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico, per operatori economici, enti, associazioni le cui attività sono risultate sospese o soggette a forti limitazioni a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19.

