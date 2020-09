Acqua inquinata a Porto Empedocle, chiuso il serbatoio “Monserrato”

L'acqua in alcune zone di Porto Empedocle risulta inquinata. È stata sospesa quindi la fornitura idrica nelle zone: Bellavista Bassa e Alta, c/da Gallo Torrazza, Salita Pero, Empedocle 1, Sant'Onofrio.

Come rende noto la Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9, l'Asp di Agrigento ha riscontrato "parametri non conformi al Dlgs. 31/2001" nel campione d’acqua prelevato presso l’uscita del serbatoio “Monserrato”

È stata disposta quindi "in via cautelativa, ed in attesa delle determinazioni che le autorità competenti vorranno assumere in merito, la sospensione della fornitura idrica dal serbatoio Monserrato e dal serbatoio Caliato".

La fornitura idrica verrà ripristinata dopo aver appurato la causa dell'inquinamento delle acque.

© Riproduzione riservata