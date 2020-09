Analizzatore tamponi a Sciacca, Capurro: "Arriverà a ottobre"

"Siamo a due terzi del percorso e dunque della somma necessaria, contiamo di ordinare entro fine settembre l’analizzatore per i tamponi che entro ottobre sarà a disposizione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca".

Lo ha annunciato ieri Alessandro Capurro, presidente dell’associazione “Orazio Capurro Amore per la Vita” che ha già raccolto, attraverso varie iniziative e la solidarietà di tanta gente, circa 15 mila dei 23 mila euro necessari per l’acquisto che consentirà al nosocomio saccense di fornire l’esito sul covid 19 in sole tre ore.

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE