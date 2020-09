Oscar Green Sicilia 2020, ad Agrigento trionfano i giovani imprenditori: i vincitori

Ad Agrigento trionfano i giovani imprenditori agli Oscar Green 2020. Tante le idee di under 40 presentate nell'edizione di quest'anno all'insegna della tradizione ma anche di progetti all'avanguardia.

Ecco i nomi di tutti i vincitori:

CATEGORIA IMPRESA. 5 TERRA

DISTILLATI D’ARTE – I FARMACISTI DELLE ANTICHITÀ

Fabrizio Medulla, imprenditore agricolo e farmacista di Catania insieme ai sui ex colleghi di Università ha creato un detergente per la pulizia dei monumenti che non intacca la purezza delle superfici ma le libera da tutte le imperfezioni, muffe e altri agenti esterni. Il Bio Terzus è adoperato anche per la pulizia del patrimonio artistico italiano.

Il tutto è partito con l’estrazione di oli essenziali al 100 per cento di prodotti siciliani, si tratta di un’estrazione in purezza che conferisce ai distillati un’altissima qualità.

La peculiarità di quest’azienda è anche la rete di agricoltori che è stata creata per l’approvvigionamento delle erbe che arrivano da tutta la Sicilia e in particolare dalle zone vocate dell’area centrale riuscendo così ad ottenere gocce di profumi di rara intensità.

CATEGORIA CREATIVITÀ

ELEONORA CAMMARATA

GLAMPING L’HAUTE COUTURE DEL CAMPEGGIO

Eleonora Cammarata in un’azienda a Castelvetrano (Trapani) ha creato un Glamping cioè un campeggio di lusso con tende arredate e distanziate dai filari di alberi, il Nuvolive. Ogni tenda, posizionata tra filari di olivi è arredata con letti comodi e svariati accessori. Elementi della tradizione siciliana si mescolano ai più moderni, dando vita a soluzioni uniche e originali il tutto in un contesto naturale per un’esperienza di vacanza alternativa. Il glamping è soprattutto una nuova tipologia di vacanza che associa l’idea di giorni all’aria aperta senza rinunciare al lusso. Ma è anche un’idea sostenibile per integrare il lavoro agricolo con l’aspetto turistico. L’attività vera e propria del glamping ha inizio ad aprile e si conclude a settembre, lasciando posto alla raccolta delle olive Nocellara del Belice e alla produzione di olio. L’impresa agricola, durante tutto l’anno offre i suoi spazi anche per momenti conviviali, come degustazioni o piccoli eventi.

CATEGORIA SOSTENIBILITÀ

SILVIA DINO

IL POMODORO WATER FREE

Silvia Dino ha 30 anni, è laureata in Scienze agrarie con specialistica in produzioni vegetali e produce il pomodoro “ water free” che salva l’ambiente grazie a questa tipologia di ortaggio che non ha bisogno di acqua. Si tratta del famoso “siccagno” . La Dino ha un’azienda in biologico di 27 ettari di cui 9 ettari di pomodori e si trova a Castellana Sicula in provincia di Palermo. La coltivazione di questo pomodoro avviene a mano così come la raccolta il tutto con grande professionalità. La ricchezza di questo ortaggio è nelle vitamine, zuccheri e antiossidanti presenti determinati dal sole, dal microclima della zona. Sempre la zona determina anche la bassissima quantità di calorie e in particolare il clima contribuisce a mantenere l’umidità a buoni livelli anche nel periodo estivo in modo da mantenere l’autosufficienza idrica.

CATEGORIA NOI PER IL SOCIALE

LA SERRA INTELLIGENTE

ISTITUTO ETTORE MAJORANA DI MILAZZO

Piove o grandina? Niente paura, le produzioni agricole saranno salvate dalla serra intelligente che si chiude a seconda dell’evento atmosferico. La stuttura che è stata creata dagli studenti della 3 A indirizzo elettronica ed elettrotecnica dell'Istituto Majorana di Milazzo ed un premio nazionale è l’hanno già vinto. E’ quello di “Impresa in azione”, il programma didattico di Junior Achievement, l’organizzazione no profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. Mediante una scheda a microcontrollore, dei sensori e due teli protettivi motorizzati, la serra sceglie autonomamente il tipo di protezione da offrire alle coltivazioni, proteggendole in ogni momento da eccessivo irraggiamento solare, pioggia, grandine, gelo e vento. È anche prevista la possibilità di alimentazione elettrica della struttura mediante pannelli fotovoltaici, il controllo da remoto mediante connessione internet e l'interazione autonoma con siti specializzati nel fornire dati relativi alle previsioni meteorologiche.

CATEGORIA CAMPAGNA

AMICA AMBRA GIUSTOLISI “CHIOSSAI”

SPOSARSI CON GUSTO

Ambra Giustolisi di Mirabella Imbaccari (Ct) 33 anni è laureata in Scienze e tecnologie alimentari. La sua è una storia simbolo della Sicilia, di chi non vuole rinunciare alla terra d’origine e anzi vuole valorizzare il patrimonio che ha. Per questo, accanto alla trasformazione di vari prodotti, ha realizzato anche agri bomboniere anche con confetture di bacche di rosa canina, una vera e propria chicca produttiva del catanese e erbe aromatiche sia per i matrimoni sia per lauree o altre feste. Origano, zafferano e tante altre profumate produzioni diventano piccoli tesori. Insieme alla famiglia vende direttamente nei Mercati Campagna Amica e si occupa del packaging. Gestisce il laboratorio artigianale dove con il marchio “Chioassai” mantiene le tradizioni agricole della zona.

CATEGORIA FARE RETE

COOPERATIVA GEA

GIOVANNI BONANNO

LE PALE DELLA SALUTE

Del ficodindia non si butta nulla, anzi, le pale macerate possono diventare un fertilizzante naturale per produzioni sostenibili. Giovanni Bonanno, nella valle del Belice, è partito da questa idea per la produzione di compost. L’azienda di Giovanni, coadiuvato dalla fidanzata Licia, è nata oltre 50 anni fa grazie a nonno Nicolò ma è rimasta ferma per tanti anni. L’obiettivo di Giovanni e di Licia è quello di creare un modello di sviluppo sostenibile riducendo al minimo la produzione di rifiuti. Gli scarti della potatura, pari a varie tonnellate vengono macerate e successivamente messe in un biodigestore. Ripristinare l’antico utilizzo dei fichidindia per il produttore è un mezzo per creare una rete in ambiti diversi utilizzando anche i nuovi sistemi per agricoltura sostenibile.

